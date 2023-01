Cub Torino diffida l’Ufficio Scolastico Regionale: "Stipendi non pagati da ottobre ai supplenti"

La CUB Scuola Università Ricerca di Torino diffida l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per la mancata retribuzione dei supplenti brevi.

"La CUB Sur Torino è stata contatta da diversi colleghi e colleghe lavoratori/trici a tempo determinato con supplenze temporanee nella zona di Torino e Provincia. Alcuni di loro NON STANNO PERCEPENDO LO STIPENDIO DA OTTOBRE poiché il fondo ministeriale dedicato al pagamento delle supplenze brevi risulta esaurito", denuncia il sindacato di base.

"Si hanno informazioni su messe in pagamento di quanto avrebbero dovuto percepire entro novembre nella seconda parte di gennaio ma è inaccettabile che, oltre a corrispondere gli stipendi in grave ritardo, si parli di quanto avrebbero avuto diritto di avere solo fino a novembre. Questi colleghi precari stanno avendo gravi problemi: rate del mutuo sospese, ingiunzioni di pagamento per gli affitti, problemi oggettivi anche a sostenersi dal punto di vista alimentare", attacca la Cub Scuola di Torino.

"È lecita la domanda se l'amministrazione considera i precari temporanei come servi o come lavoratori. Tutti i lavoratori infatti hanno diritto ad una retribuzione nei tempi della prestazione lavorativa - viene aggiunto con tono amareggiato nella nota diffusa dal sindacato - Data la gravità del fatto, la CUB Sur Torino sta difendendo mediante vertenze legali a titolo gratuito tutti i colleghi in questa situazione tramite lo studio legale di riferimento che si è attivato già con una diffida e conseguente messa in mora".

"Di fronte a una situazione indecente e intollerabile è necessaria la mobilitazione e la solidarietà di tutti e tutte", conclude la coordinatrice provinciale Giulia Bertelli.