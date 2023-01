Moncalieri, luci artistiche non solo a Natale: "Al lavoro per un progetto che duri 365 giorni"

Le luci artistiche, che hanno illuminato il centro storico di Moncalieri (ma anche il ponte dei templari, Porta Navina e il Castello) durante le feste, sono state un successo che ha richiamato oltre 25 mila visitatori.

Montagna: "Luci artistiche tutto l'anno"

Il videomapping, i giochi di luci e le emozioni di questo spettacolo hanno raccolto unanimi consensi ed allora allora la città ha deciso che "questa iniziativa non sia uno spot ma il primo passo di un progetto per valorizzare le bellezze artistiche della città 365 giorni l'anno". Così ha dichiarato nella serata di ieri, giovedì 19 gennaio, il sindaco Paolo Montagna, a margine della premiazione del contest fotografico (contestmoncalieri.it) per premiare le immagini più belle del Natale.

Un progetto a lunga scadenza, che guardi anche oltre il 2025, "perché Moncalieri è una città meravigliosa chiunque la guidi", ha sottolineato il sindaco, il cui secondo mandato scadrà fra due anni e mezzo e che non potrà quindi ricandidarsi. "Stiamo lavorando con Enel X ad un progetto che possa accendere le eccellenze storiche ed artistiche della città tutto l'anno", ha aggiunto Montagna, annunciando per "per la primavera il primo step di questo processo".

Non a caso, alla serata era presente Carlos Dodero, il dirigente della società energetica con cui il Comune ha avviato una collaborazione che porterà nelle prossime settimane a trasformare a led tutti i lampioni di Moncalieri. Una intesa della durata di nove anni, all'interno della quale anche le luci artistiche avranno una valorizzazione che avverrà non solo nel periodo delle feste. "Vogliamo costruire una storia, il presente ed il futuro", ha concluso Montagna.

Giulia Cossu vincitrice del contest

Il sindaco, insieme all'assessore Angelo Ferrero, è stato poi il protagonista delle premiazioni del contest fotografico sul Natale. Hanno partecipato in 130, con 324 foto tra cui sono stati scelti 10 premi e 4 menzioni speciali. La vincitrice assoluta è stata la moncalierese Giulia Cossu con la foto 'Moncalieri in wonderland'. Un titolo che sembra quasi uno spot per l'obiettivo che la città si è data per i prossimi anni.