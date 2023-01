Scegli la connessione di Isiline per navigare fino a 1 Gbps a Bricherasio

Anche a Bricherasio è possibile attivare la fibra ottica per raggiungere velocità di navigazione fino a 1 Gbps: per farlo, ci si può rivolgere ad Isiline, storico provider con sede a Saluzzo e che da anni opera sul territorio piemontese per fornire servizi di connettività performanti ad utenti privati ed aziende.

Grazie al supporto di Open Fiber, che ha realizzato l’infrastruttura sul territorio comunale, l’operatore saluzzese può collegare 360 unità immobiliari alla Banda Ultra Larga portando il cavo di fibra ottica fin dentro gli edifici, siano essi abitazioni private o aziende: per farlo, Isiline si avvale di tecnici altamente specializzati ed esperti, che da diversi anni si occupano dell’attivazione delle linee. Inoltre, è anche possibile richiedere l’attivazione del servizio in fibra misto rame FTTC (Fiber To The Cabinet) in oltre 1400 unità immobiliari del territorio comunale.

I vantaggi di avere una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) sono diversi per l’utente finale, che ha così accesso al miglior servizio attualmente disponibile sul mercato: alte velocità di download e upload, stabilità del segnale e della connessione e la possibilità di connettere molti dispositivi sono solo alcune delle caratteristiche fornite da questo tipo di tecnologia, che è ideale per l’utilizzo dei servizi di streaming, per inviare o ricevere file pesanti, per lavorare da remoto, per giocare online e per navigare sul Web da qualsiasi dispositivo.

Richiedere il nuovo ed innovativo servizio è molto semplice, perché rivolgendosi ad Isiline è possibile sottoscrivere il contratto solamente con alcuni semplici passaggi: con il provider saluzzese, infatti, è possibile sottoscrivere il contratto direttamente al telefono oppure online su shop.isiline.it.

Inoltre, ci si può anche recare in uno dei punti vendita di Carmagnola, Fossano, Saluzzo e Cuneo per richiedere e ricevere maggiori informazioni.

Per maggiori informazioni cliccare su https://isiline.it