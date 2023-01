Venaus; travolto da un'auto perde la vita Fulvio Tapparo, storico esponente No Tav

A darne notizia sono stati gli stessi componenti del presidio No Tav di Venaus : il 72enne è stato investito da una macchina mentre attraversava la strada: a nulla sono serviti i soccorsi, l'uomo è mancato poco dopo l'incidente.

In un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 21 gennaio, ha perso la vita Fulvio Tapparo , storico esponente No Tav.

"Riposa in pace Fulvio, il Movimento No Tav ti abbraccia" è stato il messaggio diffuso dagli amici e compagni di tante battaglie. Cordoglio è stato espresso anche dalla consigliera regionale di Unione Popolare Francesca Frediani, valsusina e da sempre vicina al movimento: "Dobbiamo nuovamente dire addio ad un amico No Tav. Ciao Fulvio, fai buon viaggio".