Teatro: alle Fonderie Limone "Don Juan in Soho" di Patrick Marber

Martedì 24 gennaio alle 20.45 debutta alle Fonderie Limone di Moncalieri lo spettacolo Don Juan in Soho di Patrick Marber, ispirato al Don Giovanni di Molière, per la regia di Gabriele Russo. In scena Daniele Russo.

Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, resterà in scena nella stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 29 gennaio 2023.

Patrick Marber è un autore di successo cinquantacinquenne piuttosto fuori dal comune (ha ricevuto diversi premi teatrali e una nomination agli Oscar), ha al suo attivo circa una decina di testi, scritti dal 1995 fino ai giorni nostri. La caratteristica principale dei suoi lavori è quella di innestare con grande disinvoltura il linguaggio comico-cabarettistico in strutture e personaggi mutuati da testi più o meno classici.

È il caso di Don Juan in Soho, in cui Marber rispettando la struttura del Don Giovanni di Molière, o per meglio dire, ritagliandone il calco, lo trasferisce nella realtà della Londra di oggi e di un preciso nonché famigerato quartiere del West End: Soho, la zona a luci rosse.

"Questo teatro naturale fa da scenario alle vicende di DJ, il nostro Don Giovanni, che incarnando molti degli archetipi del maschio contemporaneo medio, un fascinoso antieroe, una figura moralmente deprecabile e ambigua, finisce però col risultare straordinariamente unico nella sua potente radicalità, nel suo essere estremo, punk".

FONDERIE LIMONE Via Pastrengo 88, Moncalieri (TO), dal 24 al 29 gennaio. Orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 20.45; sabato ore 19.30; domenica ore 15.30. INFO: Telefono 011 5169555 Web www.teatrostabiletorino.it