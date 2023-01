Inverno e freddo, ma non solo: nelle prossime ore potrebbe arrivare anche la neve su Torino e provincia

Martedì 24 gennaio residue precipitazioni nevose sulle Alpi Marittime e sudoccidentali, in esaurimento dalla mattinata. In città nuvolosità in graduale attenuazione a partire da est. Temperature in aumento nelle massime, con valori fino a 9/10 °C, minime che rimarranno attorno lo 0 o poco oltre a causa del vento e della copertura nuvolosa. Non si escludono zone con calma di vento in cui si formeranno locali brinate. Vento che in nottata sarà ancora tra il debole e moderato da nord/nordest ma si attenuerà in giornata.