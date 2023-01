La Questura annuncia le prossime aperture straordinarie dell'ufficio passaporti

Come noto, ai fini di agevolare i cittadini residenti nella provincia di Torino nella presentazione delle istanze di passaporto, il Questore di Torino ha predisposto fin da questa estate delle aperture straordinarie dello sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura sito in Piazza Cesare Augusto 5 e di ciascun Commissariato Sezionale e Distaccato, dedicate esclusivamente alla presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto di coloro che non sono riusciti a ottenere un appuntamento sull’Agenda on line.