Incidente tra via Bossoli e via Pio VII: divelti anche alcuni cartelli della segnaletica stradale

Nella serata di oggi, martedì 24 gennaio, brutto incidente a Torino sud, nella zona di Hiroshima Mon Amour. Nello scontro tra due vetture, forse a causa di una mancata precedenza, avvenuto in via Bossoli all'angolo con via Pio VII, una delle due vetture è finita addirittura sopra il marciapiede, abbattendo anche alcuni pali della segnaletica stradale.

Sul luogo, per i rilievi del caso, è poi intervenuta la Polizia locale.