Dopo Piero Angela, Nichelino dedica un murales ad un altro grande torinese: Primo Levi [FOTO]

Dopo avere attirato interesse e curiosità da tutta Italia, con il murales dedicato a Piero Angela inaugurato lo scorso 22 dicembre, Nichelino si prepara a celebrare un altro grande torinese: Primo Levi.

Lavori in corso in via Ponchielli

I lavori fervono in questi giorni in via Ponchielli, all'angolo con via I Maggio, dove è in corso di allestimento questo nuovo murales, che occuperà la facciata di un edificio di sei piani. Anche questa nuova opera rientra nel secondo capitolo di Nichelino Lights Up Festival, progetto di riqualificazione urbana attraverso i muri della Città, con l'assessore Fiodor Verzola (padrino dell'iniziativa) e l'autore Giulio Rosk (quello del grande murales di Palermo dedicato a Falcone e Borsellino, ndr) che ancora non hanno voluto svelare l'identità del personaggio, ma da quello che già si intravede è facile capire che si tratta del grande scrittore e intellettuale, che aveva vissuto l'orrore dell'Olocausto e dei campi di concentramento.

Inaugurazione il 1° febbraio

L'inaugurazione è prevista per il 1° febbraio, una data non a casa, perché quel giorno partirà da Nichelino il Treno della Memoria, che porterà un gruppo di giovani a viaggiare tra Auschwitz e Birkenau, con una nuova tappa a Berlino in questo 2023, per non dimenticare cosa sono stati gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e il tentativo del nazismo di cancellare gli ebrei.

Così, proprio a ridosso del Giorno della Memoria, verrà accesa una luce su quei tremendi fatti, affinché siano di monito per le nuove generazioni. Perché solo chi conosce la storia fa in modo che certi orrori non si ripetano.