Detective dell'arte: i carabinieri recuperano i testi sacri rubati alla Diocesi di Torino 33 anni fa [FOTO e VIDEO]

Detective dell'arte uno, ladri di opere sacre zero. E' un gol importante quello segnato dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, in grado di recuperare dopo anni di indagine alcune opere sacre rubate alla Diocesi di Torino.



Si tratta di sei miniature preziose, risalenti al 1450. I manufatti, testi sacri appartenenti al Messale di Ludovico da Romagnano, al Breviario di Ludovico da Romagnano e all'Antifonario miniato da Giovanni da Desio, furono rubati in un clamoroso furto avvenuto nell'ottobre del 1990, quando i ladri riuscirono a impossessarsene durante il trasferimento al Duomo di Torino.



Il fatto che le opere siano state rintracciate in luoghi così distanti testimonia come il mercato dei reperti d'arte rubati sia già che mai vasto: "Sì, questo testimonia quanto il mercato dei beni culturali sia diffuso. L'attività investigativa si chiama Venator, cacciatore, non a caso. E' una caccia di questi beni che vogliamo far tornare in patria, per restituirli alla collettività", ha spiegato Silvio Mele, comandante del nucleo dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino.



Il valore economico delle pagine è di 6.000 euro l'una come minimo, come base d'asta, per un totale di almeno 40.000 euro. "C'è soddisfazione perché sono un patrimonio, una ricchezza della diocesi restituiti alla fruizione dei fedeli", è il pensiero di monsignor Alessandro Giraudo, vicario generale della Curia Vescovile di Torino. "E' un'occasione per ricordare la storia, custodire la testimonianza di fede dei fogli miniati. L'arte è una delle modalità con cui la fede si esprime", ha ribadito il vicario.



I fogli verranno esposti nei prossimi mesi in una mostra, con altri oggetti di culto recuperati dall'Arma dei carabinieri.