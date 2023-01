Nuovi poveri, a Torino sempre più anziani e persone sole mangiano in mensa: "Nelle Feste arrivano le famiglie"

Gli anziani, ma anche i single e i vedovi. Le persone rimaste sole. Sono i “nuovi” poveri che ogni giorno si recano nelle mense sociali sparse per Torino per ottenere un pasto caldo. Del cibo che, diversamente, senza l’aiuto della Caritas Diocesana Torinese, non sarebbe presente sulle loro tavole.

Sono 4.000 i pasti che vengono erogati ogni giorno nelle 13 mense sociali della città: numeri che tengono conto dei working Poor, i lavoratori autonomi e del commercio che non riescono o faticano ad arrivare a fine mese. Ma pensare che sia solo la solitudine a presentarsi agli sportelli sarebbe errato: soprattutto nel weekend sono in aumento le intere famiglie, con figli minori, che chiedono un aiuto per mangiare alle mense.

A spiegarlo è Pierluigi Dovis, direttore della Caritas Diocesana Torinese. Dovis ha ribadito come siano 16mila le persone che ogni anno prendono contatto con l'ente: la maggior parte lo fa attraverso il centro di ascolto “Le due Tuniche” o i due co-housing che in questi dieci anni hanno accompagnato fino a 400 famiglie. “La maggior parte sono italiani”, ha raccontato il direttore.

La Caritas Diocesana Torinese inoltre ospita in strutture di co-housing e in alloggi famiglie sottoposte temporaneamente a sfratto esecutivo, in attesa di casa popolare. Ma non solo: anche sei ambienti per l’emergenza freddo, con un centinaio di posti letto garantiti la sera e due centri diurni. Tra le persone segnalate in difficoltà, anche i padri separati. La Casa Nonno Mario, per esempio, permette a padri separati in condizione di povertà di incontrare i figli minori e rimanere in un luogo dignitoso con loro fino a 4 giorni. Circa 70 gli uomini che ogni anno si affidano al servizio.