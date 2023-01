Grugliasco, dal 27 gennaio nuovo punto di scambio libri presso l'Ufficio Tributi

Sfogliare un libro mentre si è in attesa del proprio turno per passare allo sportello? All'Ufficio Tributi si può fare, grazie all'iniziativa promossa in via sperimentale dalla Società Le Serre in collaborazione con l'amministrazione comunale. A occuparsi dell'allestimento è la Cojtà Gruliascheisa, che già da anni gestisce la casetta "Scambialibro" all'interno del Parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.

Il principio e le regole sono le stesse. I libri che si trovano nell'atrio dell'Ufficio Tributi, in piazza 66 Martiri 2, possono essere presi in prestito gratuitamente e senza alcun obbligo. Finita la lettura si può decidere di riportarli, tenerli, passarli ad altri. Per ora i titoli a disposizione dell'utenza sono circa una ventina ma già si attendono nuovi arrivi.

Volete prendere un libro all'Ufficio Tributi? L'orario di accesso al pubblico è il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12. Per informazioni più specifiche sul progetto "Scambialibro", invece, è possibile contattare la Cojtà Gruliascheisa via e-mail all'indirizzo cojta@libero.it o sui canali Facebook "Cojtà Gruliascheisa" e Instagram "cojtagruliascheisa".