Cacche di topo nella dispensa, sporcizia e frigo arrugginito: chiuso un caffè alla Crocetta

118 le persone identificate per cinque bar/ristoranti ispezionati: è questo l’esito dei controlli svolti dalla Polizia di Stato e Municipale nel quartiere della Crocetta. All’interno di un caffè/tavola calda gli agenti hanno trovato diffusa sporcizia sul pavimento, griglie del frigorifero arrugginite, numerose tracce di escrementi di topi nei locali interrati, utilizzati come deposito di alimenti e bibite. In considerazione di ciò, personale dell’ASL ha decretato l’immediata sospensione e chiusura dell’attività. Sono state elevate multe pari a 3900 €.



Cibo mal conservato

All’interno di un kebab di corso Duca degli Abruzzi, inoltre, i poliziotti hanno trovato alimenti mal conservati nel congelatore a pozzetto, mancanti della confezione originale, della data di scadenza e all’interno di sacchetti non idonei. Tutto il cibo, non essendo nelle condizioni di poter essere cucinato, in quanto pericoloso per salute, è stato sigillato in attesa di essere successivamente distrutto. I controlli nel quartiere del centro cittadino proseguiranno nelle prossime settimane.