Olimpiadi 2026, Cirio insiste: "Se entra Torino risparmiano i cittadini. Da Salvini parole di buon senso" [VIDEO]

"Nelle parole del ministro Salvini vedo molto buon senso e prospettive che ci possano essere margini per tornare in gioco: questo ci rende fiduciosi”. A dirlo è il presidente della Regione Alberto Cirio, interpellato sulla possibilità che Torino e il Piemonte possano rientrare nella partita olimpica di Milano-Cortina.

Ieri il leader della Lega si è nuovamente detto favorevole che le Olimpiadi 2026 siano di tutto l'arco alpino, coinvolgendo quindi anche Torino con il pattinaggio all'Oval. A opporsi al trasferimento dello “speed skating” nell’impianto del Lingotto, dopo la rinuncia della trentina Baselga di Piné ad ospitare le competizioni per i costi eccessivi di costruzione della struttura, era stato il governatore della Lombardia Attilio Fontana. E anche il sindaco Beppe Sala ha detto che Milano farà di tutto per ospitare le gare sul loro territorio.

"Una scelta che farebbe risparmiare soldi ai cittadini"

Ma Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, alla luce anche dell'appoggio del Governo, continuano a lavorare perché il pattinaggio di velocità arrivi sotto la Mole. Una scelta, ha aggiunto Cirio, che consentirebbe "di risparmiare i soldi dei cittadini, il consumo del suolo e dell’ambiente". Una posizione condivisa ieri anche da Salvini. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio, che a margine del Cinema on Ice ha detto: “Credo che il progetto dei volontari e il test eventi delle Universiadi aiuterà la comunità internazionale, il CONI e il CIO a decidere per Torino". "Abbiamo impianti sportivi di altissimo valore, l’Oval, il Pala Olimpico e il Pala Vela possono davvero dare credibilità. Mi auguro che il nostro progetto universitario poi sia un’opportunità per ricevere un evento olimpico. Stiamo lavorando anche per questo".

Gallina: "Visione del Governo ad ampio raggio"

A spingere per le Olimpiadi dell'arco alpino, che permetterebbero di risparmiare soldi per gli impianti, anche il presidente della Camera di Commercio Dario Gallina. "Serve una visione del Governo più ad ampio raggio: abbiamo impianti che possono essere messi al servizio senza sprecare soldi pubblici e senza fare ombra a Milano e Cortina. Abbiamo le carte giuste da giocare, se la si osserva senza campanilismi" ha concluso.