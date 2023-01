Carolina Kostner torna al Pala Vela con Cinema on Ice: “Un posto che resta sempre un po' casa mia”

Le performance di Carolina Kostner e le musiche di Ennio Morricone sono alcuni degli “ingredienti” per il Gala sul ghiaccio che unirà le coreografie di Anna Cappellini e Luca Lanotte alle note delle colonne sonore dei grandi capolavori cinematografiche.

Una serata-evento che guarda a Torino 2025

Il PalaVela di Torino si prepara ad accogliere un pubblico da otto mila persone il 25 febbraio alle ore 21, "Cinema on Ice", una serata-evento che vedrà la partecipazione di un cast stellare composto da grandi campioni di pattinaggio di diverse generazioni, tra i quali la regina del ghiaccio Carolina Kostner, i campioni olimpionici Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, il giovane talento italiano Daniel Grassl e l’ancor più giovane Raffaele Zich, Ambassador delle prossime Universiadi di Torino 2025.

Dai capolavori del Maestro Ennio Morricone, come “C’era una volta in America”, “Mission” e “Giù la testa”, ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema, tra i quali “Star Wars”, “Titanic” e “Il Gladiatore”, saranno le colonne sonore su cui danzeranno le grandi star del ghiaccio, per una una sublime contaminazione tra cinema, sport, arte, musica e natura.

Carolina Kostner: "Sempre un emozione ritornare qui"

“Sarà una gioia partecipare a questo spettacolo - commenta la campionessa che fu portabandiera azzurra ai Giochi del 2006 - Torino e il PalaVela sono posti speciali: porto nel cuore le emozioni della finale di Grand Prix 2008, i mondiali 2010 e quelle dei miei primi giochi olimpici. Un posto che ti ha visto crescere resta per sempre un po’ “casa” ed è quindi una gioia ancora maggiore tornarci. Inoltre, vedere come, dopo più di due anni di pandemia, tutto sembra ritornare “normale” rende ogni progetto nuovo ancora più speciale. Location meravigliose come il PalaVela scaldano il cuore sono uniche, ma io penso che un posto diventi speciale grazie all’affetto di coloro che seguono con passione questa disciplina e che mi avvolgono sempre con il loro calore”, ha raccontato Carolina Kostner.

“Torino città che sento proprio mia, è il posto in cui appartengo - dice Raffaele Zich - Nello spettacolo si mescolano due forme d’arte molto importanti sia per Torino sia per me, cinema di cui sono appassionato e il mio sport. Non vedo l’ora di essere sul ghiaccio con i grandi campioni”.

D'Elicio: "Momento storico per lo sport e la città"

“Questo è un momento storico per lo sport e per Torino - aggiunge Riccardo D’Elicio, presidente del CUS Torino - In America tutti hanno apprezzato il progetto. Grazie allo sport mettiamo al centro la città del panorama mondiale. Le Universiadi saranno un’occasione di rilancio per la città con un sogno, quello di arrivare a 140 mila universitari che rendono internazionale la nostra città”.

“Auguriamoci che le Olimpiadi diventino Milano-Cortina-Torino - conclude il presidente del Museo del Cinema Enzo Ghigo - la speranza ce l’ho. Nell’attesa di sapere, un grande evento con un legame con il mondo del cinema”.

“Cinema on Ice” è prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on Ice e promosso dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Palavela, tempio italiano del pattinaggio su ghiaccio, sede ufficiale del CUS Torino Pattinaggio su Ghiaccio e sede di gara delle discipline di short track e pattinaggio di figura alla prossima Universiade di Torino 2025.

Primo evento mondiale compensato

Lo spettacolo dà per la prima volta un’attenzione in più all’ambiente. Grazie ad Event Green verrà infatti calcolata la carbon footprint al fine di rendere l'evento ad impatto ambientale positivo, attraverso l’utilizzo dell'algoritmo e software EGEV che determina scientificamente la quantità di CO2 prodotta sulla base dei consumi generati dall'evento stesso e che successivamente verrà compensato con progetti di ripristino ambientale.

Per info: www.custorino.it