Un nuovo auditorium da 100 posti nella ex caserma De Sonnaz

Un nuovo auditorium all’interno della ex Caserma Ettore De Sonnaz, oggi headquarter in costruzione di Reply spa, azienda leader nel settore IT da oltre 12 mila dipendenti. Questa mattina la giunta, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha dato il via libera all'intervento. Il nuovo spazio avrà 100 posti e verrà realizzato nel piano interrato dell'edificio.

Eventi a tema digital

Il recupero e la rifunzionalizzazione della struttura è avvenuto in seguito alla sottoscrizione, nel 2014, di un Protocollo d'Intesa tra il Comune di Torino, il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio per la razionalizzazione e la valorizzazione di alcuni immobili militari presenti nel territorio comunale. “Si tratta - commenta Mazzoleni - di un intervento molto interessante: una eccellenza a livello internazionale nel settore dell’innovazione digitale, che ha recuperato un importante edificio storico nel centro di Torino per farne la propria sede direzionale, si doterà di un Auditorium per la realizzazione di eventi legati al suo core business. Con questa convenzione, la Città ne permette non solo la realizzazione, ma ne dichiara l’interesse pubblico e potrà organizzare eventi a tema digital, con il supporto di un apposito comitato paritetico".