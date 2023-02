Moncalieri, a Casa Vitrotti una giornata di screening contro l'ictus

L’ictus non è più solo una malattia delle persone anziane: se una volta questo era il pensiero più diffuso, oggi sappiamo che purtroppo l’ictus colpisce sempre più spesso le persone giovani, con i relativi problemi legati alla perdita o alla significativa riduzione della capacità lavorativa e quindi della propria vita sociale. Un altro dato importante – questa volta positivo - che la ricerca medico-scientifica ha dimostrato è che l’ictus si può evitare grazie alla prevenzione.

L’obiettivo dell’associazione A.L.I.Ce. Subalpina per Torino e Provincia – Onlus (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) è proprio questo: sensibilizzare, sostenere e diffondere una cultura della prevenzione. In quest’ottica, e in continuità con quanto già effettuato negli anni, A.L.I.Ce Subalpina promuove, in collaborazione con la Città di Moncalieri e l’Asl To5 (in particolare con la SC Neurologia dell’Ospedale Santa Croce diretta dal Dr. Marco De Mattei e con la Dr.ssa Roberta Manti referente per Moncalieri della SC Diabetologia Territoriale) un’iniziativa di screening e prevenzione all'ictus cerebrale.