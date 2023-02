Liceo Regina Margherita: piante morte e sporcizia nella nuova area pedonale

Il 25 novembre scorso si inaugurava la nuova area pedonale di via Valperga Caluso, davanti all'ingresso del liceo Regina Margherita.

Il piazzale sottraeva posto alle auto per lasciare spazio alle piante seguendo il progetto parte di interventi di pedonalizzazione e creazione di strade scolastiche per essere vissute dagli studenti: "Uno spazio che potranno vivere in libertà e di cui si prenderanno cura" dichiarava al termine dell'inaugurazione l'assessore Chiara Foglietta.

Oggi però piante e vasi sembrano in preda all'incuria: alcune sono morte, con le foglie secche, mentre altre sono circondate dalla sporcizia. Sebbene attorno i muri del liceo fossero già imbrattati da scritte, ad oggi anche alcune delle nuove fioriere sono state colpite.

"Sporcizia, muri e portone imbrattato, alberi morti, fioriere usati per l'immondizia. Ma 25 parcheggi in meno - commenta la consigliera Claretta Demarchi (FdI) -. Forse i risultati sperati non erano questi".

In primavera i nuovi interventi

Il piazzale Regina Margherita dopo l'inaugurazione di novembre, attende ancora le colorazioni sull'asfalto che riprenderanno il murales della scuola e che saranno realizzate in primavera. Sarà poi piantumato del nuovo verde nei vasi che delimitano l'area e posizionati gli archi portabici.