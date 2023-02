Strada Altessano, il cordolo rotto preoccupa gli automobilisti: "E' pericoloso"

Un cordolo rotto e quindi pericoloso preoccupa non poco gli automobilisti che ogni giorno si ritrovano a transitare in Strada Altessano, angolo corso Grosseto.



Un problema apparentemente banale, ma non risolto, che potrebbe rappresentare un rischio per le centinaia di auto che si muovono tra scuole, centri commerciali e Allianz Stadium.



La segnalazione arriva dall'associazione Giustizia & Sicurezza: "Abbiamo segnalato alle istituzioni la situazione di pericolo, richiedendo un intervento di messa in sicurezza e sistemazione del marciapiede in tempi rapidi in quanto il rischio di incidenti gravi è molto alto". "Crediamo fermamente che la sicurezza dei cittadini debba essere una priorità per le istituzioni", dichiarano Marina Trombini, presidente dell'associazione Giustizia & Sicurezza e Paolo Biccari attivista della medesima associazione.