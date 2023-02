Completati i lavori del ponticello a San Martino Canavese, riapre la provinciale 63

E' stata riaperta la strada provinciale 63 di “Colleretto Giacosa “ d.1 nella frazione di Pranzalito, a San Martino Canavese, chiusa al transito al Km. 0+650 dal mese di maggio 2022 per poter ricostruire il ponticello.

Il ponticello sul torrente Boriana, che era stato precedentemente ampliato in lunghezza con l’aggiunta di nuova campata e in larghezza con l’aggiunta di corsia di marcia in affiancamento al lato a valle, presentava parte dell’impalcato originario, della pila e spalla più datate in uno stato di grave danneggiamento, motivo per cui si è reso necessario un intervento di demolizione parziale e relativa ricostruzione per garantire la sicurezza e la circolazione stradale.

I lavori sono stati consegnati a maggio 2022 e non hanno subito interruzioni. Il collaudo è avvenuto nel mese di dicembre 2022 e la Sp 63 dir 1 è stata riaperta al traffico lunedì 30 gennaio 2023.

L’importo complessivo per i lavori è stato di 245 mila euro.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina

www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml