Da Mirafiori a Barriera di Milano, Torino nella morsa dei topi d'appartamento: sei arresti in pochi giorni

Smantellata la banda dei furti in abitazione. Sono finiti in manette, nel corso delle ultime settimane, cinque persone di origine georgiana ritenute responsabili di colpi messi a segno in varie zone della città.

Tre in manette a Barriera di Milano

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Torino sono intervenuti in Barriera di Milano dove avevano notato tre persone con comportamenti sospetti. I poliziotti li hanno visti entrare in un palazzo, per poi trattenersi all'interno per circa mezzora. Li hanno fermati una volta usciti, trovandoli in possesso di attrezzi da scasso, ma anche di alcuni gioielli in oro.E' così scattato il sopralluogo all'interno della casa, dove è stato trovato un appartamento appena derubato approfittando dell'assenza del proprietario. L'uomo, contattato, ha riconosciuto i beni appena rubati e ha potuto recuperarli, mentre per i tre sono iniziati i guai.