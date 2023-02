Alcune nozioni che bisogna conoscere per investire nel mercato azionario

Il leggendario investitore Warren Buffett ha definito l'investimento come "rinunciare al consumo ora per avere la possibilità di consumare di più in un secondo momento". Investendo regolarmente soldi che abbiamo guadagnato e messo opportunamente da parte, possiamo essere in grado di aumentarli molte volte nel tempo. Ecco perché è importante iniziare a investire il prima possibile e non appena si dispone di un po' di denaro risparmiato a tale scopo. Inoltre, il mercato azionario è un buon punto di partenza. Se disponiamo di un capitale adeguato possiamo iniziare anche subito questo genere di attività, parallela o secondaria rispetto alla nostra principale fonte di reddito e di entrata. Bisogna altresì considerare che c'è molto che possiamo e dovremmo imparare sull'investimento in azioni per raggiungere il successo finanziario.

Tuttavia, in questo momento, continua a leggere per i passaggi per iniziare il processo. Le azioni e le obbligazioni hanno ciascuna un diverso livello di rischio e si comportano in modo diverso in risposta ai cambiamenti nei mercati finanziari. Possono anche essere ingredienti chiave nei tuoi fondi comuni di investimento. Mettere parte del denaro in diversi tipi di investimenti potrebbe aiutarti nel caso in cui alcuni di essi non siano all'altezza. Come possiamo vedere, ogni tipo di investimento ha i suoi potenziali benefici e rischi per quanto concerne la compravendita di azioni e di titoli.

Le azioni offrono un'opportunità per rendimenti a lungo termine più elevati rispetto alle obbligazioni, ma comportano un rischio maggiore. Le obbligazioni sono generalmente più stabili delle azioni ma hanno fornito rendimenti inferiori a lungo termine. Possedendo un mix di diversi investimenti, stai diversificando il tuo portafoglio. In questo modo puoi ridurre i rischi che ti assumi mettendo tutto il tuo denaro in un unico tipo di investimento.

Investire nei titoli azionari: qualche esempio pratico

Il mercato azionario come possiamo vedere, risente dei momenti economico-finanziari legati al contesto attuale, dove ci sono molti aspetti da valutare e da conoscere. Prendiamo come esempio il mercato del Nasdaq e le azioni legate ai titoli tecnologici. Per alcuni anni questi titoli hanno performato in modo costante e con un trend tendenzialmente positivo, ma durante la seconda parte del 2022, qualcosa è cambiato. Vediamo nello specifico un esempio tangibile per avere maggiori coordinate su come comportarsi con il mercato odierno per l’indice tecnologico del Nasdaq e dei suoi titoli principali.

Durante le ultime sessioni di mercato le azioni sono salite mentre gli operatori hanno passato al setaccio l'ultimo lotto di utili societari e il prodotto interno lordo del quarto trimestre che ha superato le aspettative. Il Nasdaq Composite è balzato dell'1,76% attestandosi a 11.512,41. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 205,57 punti, o dello 0,61%, chiudendo a 33.949,41, mentre l'S&P 500 ha guadagnato l'1,10% chiudendo a 4.060,43. I dati sul PIL rilasciati giovedì hanno mostrato che l'economia si è espansa a un tasso annualizzato del 2,9% durante il quarto trimestre, ha affermato il Dipartimento del Commercio. È al di sopra della stima del Dow Jones del 2,8%, ma rappresenta un leggero calo rispetto alla lettura del terzo trimestre.

"Con il dato del PIL di oggi migliore del previsto, penso che gli investitori stiano pensando che forse possiamo farla franca con una recessione piuttosto morbida e lieve che non è probabile che ci getti in un mercato ribassista ancora più profondo quando tutto è stato detto e fatto", ha detto Sam Stovall, chief investment strategist di CFRA Research. È proseguita una stagione di guadagni misti, con ottimi risultati da parte di Tesla dando una spinta al Nasdaq ad alto contenuto tecnologico e alle scorte di veicoli elettrici. Tesla è balzata di quasi l'11% dopo aver registrato entrate record e solidi guadagni. Anche i giganti della tecnologia sconfitti Microsoft, Nvidia, Amazon e Alphabet hanno guadagnato. IBM è scesa di circa il 4,5% nonostante un calo delle entrate. I guadagni delle compagnie aeree sono stati lanciati giovedì, con Southwest che è sceso del 3% a causa di una perdita maggiore del previsto alimentata dal crollo delle vacanze. American Airlines è salita del 2,2% dopo il rialzo del quarto trimestre. Anche United e Delta sono scesi. Tutte le principali medie sono dirette verso guadagni settimanali e mensili. Il Dow e lo S&P sono saliti rispettivamente dell'1,7% e del 2,2% questa settimana. Il Nasdaq ha guadagnato il 3,3% questa settimana ed è sulla buona strada per il suo mese migliore da luglio. L'attenzione si sposta ora sulla riunione politica della Federal Reserve della prossima settimana, in cui è ampiamente previsto che la banca centrale annunci un aumento di 25 punti base mentre combatte l'inflazione elevata. Gli investitori saranno alla ricerca di indizi su quanto più in alto la Fed intende aumentare prima di tagliare i tassi.