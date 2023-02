Viabilità da rivedere per l'incrocio tra via Nizza e via Abegg

Chiesto un intervento sulla viabilità di Via Nizza, all’altezza dell’incrocio con via Abegg.

Il semaforo installato in seguito alla costruzione della pista ciclabile e il segnale di stop creerebbero infatti diverse difficolta agli utenti. Per questo motivo i consiglieri di Torino Bellissima della Circoscrizione 8 hanno presentato una mozione, passata in Consiglio, in cui si chiede un intervento.

"Nelle ore di intenso traffico, la viabilità risulta congestionata. Chi proviene da via Abegg, trovandosi il semaforo rosso, costringe i veicoli che percorrono il controviale di via Nizza, direzione piazza Carducci, a lunghe e inutili attese per poter attraversare l’intersezione, in quel punto non semaforizzata per via della presenza del segnale di stop".

"Chi arriva da via Abegg non deve più dare precedenza - aggiunge il consigliere Tabasso - , "ma chi percorre via Nizza verso Carducci non lo sa. Inoltre molti fanno inversione di marcia in via Nizza prendendo il piccolo tratto di via Abegg in contromano. Insomma, un incrocio che si è incasinato".

L'intervento chiesto prevedrebbe di spostare il semaforo di via Abegg in corrispondenza dell’incrocio con via Nizza, prima dell'intersezione con il controviale e di rivedere i tempi della segnalazione semaforica. "La mozione è passata, presto faremo un sopralluogo", conclude la consigliera Amadeo.