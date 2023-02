Carnevale storico al Balon: la “Rusnenta” torna in grande stile

Lo storico Carnevale del Balon prenderà nuovamente vita nel weekend del 4-5 febbraio, quando Torino ritroverà le sue maschere cittadine guidate dalla “Rusnenta” , la maschera storica del quartiere Borgo Dora: dopo l'esordio nel 1985, questo personaggio carnevalesco (letteralmente dal piemontese “l'arrugginita”) ha sfilato per le vie di Borgo Dora solo quattro volte. Quest'anno, dopo l'interruzione dovuta alla pandemia, torna in grande stile assieme agli storici Gianduja e Giacometta grazie anche alla collaborazione con la Famija Turineisa capitanata da Daniela Piazza.

«Abbiamo voluto dare un taglio decisamente storico e tradizionale a questa manifestazione – spiega Michele Lacidogna dell'Associazione Commercianti Balon -, un carnevale dai gusti semplici e caratteristici ma con una formula nuova che spinge i torinesi ad essere parte attiva in un evento che ritorna in una versione ben radicata nella storia di Torino».

Dopo che giovedi 2 febbraio c'è stata l'investitura della Rusnenta alla presenza di Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7, sabato 4 febbraio alle 11,30 si terrà la sfilata delle maschere tradizionali con Gianduja e Giacometta che dallo storico mercato del Balon si dirigeranno in quello di Porta Palazzo per poi arrivare a Palazzo Civico per la consegna delle chiavi della città da parte dell'amministrazione comunale. L'evento verrà accompagnato dalla Banda della Polizia municipale di Torino.