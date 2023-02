Festa sulla neve con le racchette, il 12 febbraio torna il bus navetta da Torino a Usseglio

Domenica 12 febbraio, in occasione della Festa sulla Neve con le racchette, tornerà il bus navetta gratuito da Torino ad Usseglio e ritorno finanziato dalla Città metropolitana nell’ambito del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. La partenza è prevista alle 8,30 di domenica 12 febbraio dalla stazione di Porta Susa, con ritorno alle 17,30 da Usseglio. Per prenotarsi occorre chiamare il numero telefonico 0125-618131 o scrivere a info.ivrea@turismotorino.org

Dopo la positiva collaborazione avviata tra Città metropolitana di Torino e Comune di Usseglio durante le vacanze natalizie nell’ambito del PUMS, la navetta gratuita offrirà ai torinesi appassionati di montagna la possibilità di cimentarsi nella passeggiata con le racchette, ma anche nello sci alpino, nello sci nordico e nel pattinaggio.

“Con il bus navetta da Torino ad Usseglio la Città Metropolitana intende favorire gli spostamenti dei turisti, limitando per quanto possibile il traffico dei mezzi privati. - sottolinea il Consigliere metropolitano delegato ai trasporti, Pasquale Mazza – È un esperimento che fa seguito a quello che nel mese di luglio aveva visto la Corriera della Toma partire da Porta Susa e portare i turisti ad Usseglio nelle due domeniche dedicate alla Mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio. Nelle vacanze di Natale, invece, un bus navetta da Usseglio a Pian Benot ha consentito agli sciatori di raggiungere le piste senza utilizzare l’auto privata. Si tratta di contributi alla riflessione sulle forme di mobilità sostenibile che nei prossimi anni dovranno diffondersi sempre di più, anche nei territori montani”.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA SULLA NEVE

Nello stupendo scenario dell’Alta Valle di Viù, ai piedi del Monte Lera, la Festa sulla Neve, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, proporrà una camminata con le racchette su di un percorso che si snoda per circa 6 chilometri, con punti di ristoro lungo il percorso e all’arrivo. È una manifestazione accessibile a tutti senza barriere, anche agli amici a quattro zampe, che potranno essere regolarmente iscritti.

Il programma del secondo weekend di febbraio ad Usseglio è molto intenso. Sabato 11 febbraio a partire dalle 15,30 ci saranno i giochi sulla neve per i bambini e a seguire la cioccolata calda offerta dalla Pro Loco. Alle 17,30 è in programma la “Usoei Children and Family Color Run - Corsa a colori”, una mini racchettata all’imbrunire con gadget fluorescenti, animazione, musica e all’arrivo the caldo. Alle 21 inizieranno la Notte delle Lanterne e la serata di musica e balli franco-provenzali con Li Barmenk. Alle 23 ci sarà il Rogo della Masca, un falò propiziatorio accompagnato dal lancio delle lanterne volanti e dalla distribuzione del vin brulè.

Domenica 12 febbraio la camminata con le racchette inizierà alle 10,30 alla Casa del Fondo alla presenza delle autorità della Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino. La premiazione dei partecipanti si terrà alle 15. Oltre al pettorale ricordo della manifestazione, gli iscritti alla camminata riceveranno uno zainetto con un asciugamano, prodotti, gadget vari ed un biglietto della sottoscrizione “Tenta la fortuna con le ciaspole”. Sono previsti premi per le società e i gruppi più numerosi, per i gruppi e singoli giunti da più lontano, per il personaggio in maschera più originale, per il concorrente più giovane e per quello più anziano, per gli animali di compagnia che avranno partecipato indossando il pettorale. La camminata è libera a tutti, senza obbligo di visita medica agonistica e senza limiti di età.

Le iscrizioni sono possibili online all’indirizzo

www.festasullaneve.org/iscrizioni/index.aspx?gara=festaNeve&site=festaneve

Fino a venerdì 10 febbraio le quote di iscrizione sono di 12 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini nati a partire dal 2013, le persone diversamente abili e i cani (per l’iscrizione occorre inserire il nome del cane + la parola cane, il cognome del padrone e come data di nascita 01/01/2011). L’eventuale noleggio delle racchette costa 5 euro. I tesserati UISP, CAI, CUS Torino, Pro Loco Usseglio, Nova COOP e gli agenti delle forze dell’ordine otterranno uno sconto di 1 euro allegando una fotocopia della loro tessera. Le iscrizioni risulteranno attive dopo le verifiche sul pagamento, che può essere effettuato con bonifico bancario. Sarà possibile iscriversi l’11 febbraio e fino a mezz’ora prima della partenza nel salone polivalente comunale pagando un supplemento di 3 euro. Non è previsto il noleggio dei bastoncini.

Tutti i dettagli sulla manifestazione e sulle modalità di partecipazione sono reperibili nei siti Internet www.festasullaneve.org e www.turismousseglio.it