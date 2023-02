Scelti i nomi dei due nuovi giardini inclusivi di Moncalieri. Ed è polemica politica

"Parco dei mille colori" e "Magic Park": questi i nomi scelti dai cittadini di Moncalieri per i due giardini inclusivi di via Ada Negri e di via Lagrange inaugurati nelle ultime settimane.

Votazioni online chiuse il 31 gennaio

Il Comune aveva deciso di far votare i residenti, partendo dalle proposte fatte (un tris di nomi) dai bambini delle scuole cittadine. Il sondaggio online si è chiuso il 31 gennaio ed ha visto una nutrita partecipazione, con oltre 660 voti per decretare i vincitori.

Per l'area giochi di via Ada Negri è stato scelto dal 50,9% il nome di "Parco dei mille colori", mentre per quella di via Lagrange è stata scelta dal 50,5% dei votanti "Magic Park". I nomi adesso saranno presentati ed esaminati dalla commissione composta dai consiglieri comunali per l'ufficialità.

Le polemiche politiche

Ma, in questo senso, non sono mancate le polemiche politiche. “Il nome dei giardini affidato agli studenti? Una buona idea, ma la commissione toponomastica allora che senso ha ancora?”, ha attaccato la minoranza di centrodestra, con Pier Bellagamba di Forza Italia che ha invitato la municipalità a intitolare all'ex consigliere Ugo Micheletti, recentemente scomparso un giardino o un'area verde della città.

Il sindaco Paolo Montagna ha difeso la scelta, trovando d'accordo la capogruppo del M5S a Moncalieri Barbara Fassone: "Ora la commissione deve proseguire il dibattito, ma questa è un'iniziativa positiva, che ha dato input alla democrazia diretta”.