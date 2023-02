A Borgo Vittoria cambia la viabilità, due nuovi svincoli per l'aeroporto. Arrivano 140 alberi

Hanno preso il via oggi, con la posa della recinzione, i lavori di completamento della sistemazione superficiale del viale della Spina, nell’area compresa tra via Sospello e l’interno 53 di corso Grosseto. L’intervento ha una duplice finalità: migliorare l’accessibilità viaria del territorio di Borgo Vittoria verso il viale della Spina, con la realizzazione di due nuovi svincoli di collegamento con la direttissima per l’aeroporto, e di riqualificare a verde le aree occupate per molti anni dai cantieri del Passante e della Torino-Ceres.