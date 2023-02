Neutravel, l'assessore Icardi: "Progetto nazionale, serve il sostegno degli organi centrali per riattivarlo"

"Come già comunicato nella risposta all’analoga interrogazione del 20 dicembre scorso, Neutravel è un progetto nazionale, al momento non più finanziato dal Ministero e che, nel caso del Piemonte, richiederebbe ben più di 150 mila euro per renderlo applicabile in modo capillare su tutto il territorio regionale. Nulla osta da parte della Regione alla riattivazione dell’iniziativa qualora il Ministero disponga la sua prosecuzione e, di conseguenza, destini nuove risorse per finanziarla". Così l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, in risposta ad un'interrogazione sul rifinanziamento del Progetto Neutravel.

"La verità - commenta il consigliere dem Diego Sarno, autore dell'interrogazione - è un'altra: l'assessore non intende fare nulla per far ripartire un progetto che dimostra come approcci alternativi a quelli repressivi, di cui lui si fa portavoce, possono avere effetti importanti nel contrasto alle tossicodipendenze. La sua parte politica, infatti, non trae alcun vantaggio dalla buona riuscita di progetti del genere. Sull'efficacia non c'è alcun dubbio: a titolo di esempio, il servizio di drug checking ha condotto, nel 60-70% dei casi in cui l'analisi delle sostanze sottoposte dava risultati difformi, alla decisione di rinunciare all'uso della sostanza o di ripensarci. Dal punto di vista economico: il primo risultato della sperimentazione sulla valutazione dell'impatto sociale di 11 servizi italiani, fra cui Neutravel, ha misurato un risparmio netto di circa 2 mln di euro in sei mesi. I calcoli sono presto fatti: 150 mila euro rappresenterebbero un investimento minimo dagli alti risultati". "Molto meglio - conclude Sarno - sospendere progetti efficaci, lasciare che le droghe si diffondano senza controllo e consapevolezza, per poi fare propaganda politica, puntando sul proibizionismo come scelta inevitabile. Ancora una volta, si gioca con la salute delle persone pur di avere argomenti con cui fare propaganda elettorale, anche a scapito di professionalità che hanno ampiamente dimostrato il loro valore. Gli operatori stessi hanno dato l'ultimo allarme: la Giunta ha ancora pochi giorni per ritornare sui suoi passi, nell'interesse dei piemontesi".