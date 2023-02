Agenzia Baby Sitter: come cercarla tramite agenzia

Quando dobbiamo lavorare non abbiamo sempre il tempo di poter seguire i nostri figli.

Questo articolo nasce allo scopo di parlare di quello che è un’agenzia baby sitter e di come possiamo sfruttarlo per migliorare la nostra vita e quella dei nostri figli.

Parliamo innanzitutto del problema di lavorare, varie ore al giorno, proprio nel momento in cui nostro figlio dovrebbe essere accudito. Tante madri si sentono in colpa per l’impossibilità di seguire direttamente ai propri figli, ma purtroppo è la condizione della maggior parte delle donne moderne che decidono di proseguire con la loro carriera, giustamente, perché vogliono mantenere la loro indipendenza economica.

Non bisogna sentirsi in colpa, anche perché non è giusto che l’accudimento dei bambini o delle persone anziane e disabili ricada totalmente sulle donne. Con conseguenze anche importanti quando si tratta, appunto, di gestire il proprio lavoro. Da questo punto di vista sono nate molte figure professionali che possono essere di aiuto le donne all’interno del contesto domestico. Non stiamo parlando solamente di babysitter ma anche di collaboratrici domestiche che di solito possono svolgere anche più mansioni, di badanti, di donne delle pulizie.

Grazie all’aiuto di queste professioniste qualificate, la propria vita quotidiana può risultare molto più facile, e una donna può tornare a casa alla sera avendo la certezza che qualcuno ha svolto tutti i lavori che era necessario svolgere nel migliore dei modi.

Perché cercare una babysitter tramite un’agenzia

Il problema che spinge le donne a cercare una babysitter e riguarda chiaramente il fatto di dover accudire dei bambini, che sono dei minorenni e che fino a 15 anni non possono rimanere a casa da soli, questo proprio per legge, perché altrimenti si tratterebbe di abbandono di minori.

Quindi, sia per una questione di integrità personale, sia per una questione di sicurezza anche se riteniamo che il nostro figlio si possa autogestire, è importante che sia sempre presente una figura al suo fianco.

Chiaramente si andrà a cercare una babysitter soprattutto quando il bambino è molto piccolo e quindi la persona deve essere specializzata ad accudirlo, che si tratti di cambiarlo, lavarlo, nutrirlo, insomma accudirlo in tutto e per tutto. Se invece il figlio che rimane da solo ha 14 anni, è ovvio che magari è più utile assumere una collaboratrice domestica che in qualche modo possa sorvegliarlo, perché a parte quello non richiede particolari cure.

Una agenzia che recluta collaboratrici domestiche, babysitter e altre figure professionali che vengono inserite in un contesto domestico, al polso diretto di determinate situazioni.

È per questo che, invece di inserire un annuncio generico troveremo la persona più adatta a quello che stiamo cercando, proprio sulla base dell’esplicitare i nostri bisogni ad un professionista che ha un data base piuttosto fornito di professionisti che svolgono i mestieri che necessitiamo.

Ad esempio potremmo avere la necessità solo di alcune ore a settimana, oppure in maniera straordinaria quando nostro figlio deve stare a casa da scuola perché è malato.

Anche per un contratto a tempo pieno o a ore è importante comunque farsi seguire burocraticamente.