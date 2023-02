Gavazza (Lega Salvini Piemonte): "È on line la piattaforma Scelta sociale a sostegno di anziani, disabili e non autosufficienti"

«Scelta sociale è la nuova misura della Regione destinata a rivoluzionare il mondo dell'assistenza socio-sanitaria piemontese con l’erogazione di un contributo mensile del valore di 600 euro, riconosciuto al massimo per 24 mensilità rinnovabili, spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza familiare a favore di anziani o disabili non autosufficienti residenti in Piemonte o di assistenza educativa nel caso di minori - sottolinea il consigliere regionale Gianluca Gavazza -. Per finanziarla la Regione impegna 90 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus, programmazione 2021-2027, di cui 45 milioni per il sostegno economico per l'inserimento in strutture residenziali socio-sanitarie e pari cifra per l'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare».

«Il voucher della Regione Piemonte va ad aiutare le famiglie che hanno anziani o disabili in casa o nelle strutture, ma anche le stesse strutture a far sì che gli ospiti abbiano le risorse per pagare le rette. È un contributo mensile erogato dalla Regione Piemonte e si può richiedere anche se si riceve l'indennità di accompagnamento INPS - spiega nel dettaglio Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte -. Si tratta di un aiuto concreto e tangibile per sostenere le spese per l’assistenza domiciliare di persone non autosufficienti residenti o con domicilio sanitario in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale».

La domanda per il voucher da 600 euro al mese, per 24 mesi rinnovabili, può essere effettuata accedendo a www.sceltasociale.it . Sulla piattaforma è possibile approfondire la misura e visionare un videotutorial che illustra i semplici passaggi per la compilazione della domanda.

Su www.sceltasociale.it l’utente dovrà caricare la valutazione multidimensionale ottenuta presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.) che presenti un punteggio sociale non inferiore a 7, e dichiarare di essere in possesso di I.S.E.E. sociosanitario in corso di validità (attestazione rilasciata nel 2023 con scadenza 31/12/2023) avente un valore non superiore a 50.000 euro (65.000 euro se il destinatario è minorenne).

Tra qualche settimana sarà possibile richiedere anche il voucher residenzialità, erogato dalla Regione per il sostegno alle famiglie per l’inserimento di soggetti non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario e sempre del valore di 600 euro mensili.