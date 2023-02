Gli anarchici in corteo a Torino, cori contro il ministro Nordio: "Sei il primo della lista"

Dopo gli incidenti di ieri sera a Milano , sono circa trecento gli anarchici che oggi pomeriggio si sono dati appuntamento a Torino, in piazza CLN , per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito. L'anarchico si trova ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano a seguito di uno sciopero della fame iniziato 116 giorni per protestare contro il 41 bis, regime carcerario a cui è attualmente sottoposto.

Gli anarchici hanno srotolato alcuni striscioni contro il carcere duro e distribuito dei volantini. A seguire i manifestanti sono partiti in un corteo per le vie del centro: l'obiettivo è quello di arrivare in zona Cpr di corso Brunelleschi. " Contro ogni gabbia, 41 bis e Cpr = tortura. Tutti liberi " si legge nello striscione che apre il corteo, arrivato in zona piazza Statuto.

Intanto, tra le undici persone fermate e denunciate per gli sconti di ieri nel capoluogo lombardo figurano proprio alcuni esponenti torinesi.

"Siamo qua circondati da cani da guardia del capitale che stanno a difesa dei padroni, quando loro stessi uccidono. Per lo Stato stagista sono Anna e Alfredo, chi alza la testa e lotta, i pericolosi" hanno affermato i manifestanti. "Siamo a fianco di chi è dentro il Cpr, recluso. Siamo qui per dire no, che non ci stiamo e siamo a fianco di Alfredo che da 116 giorni è in sciopero della fame: il suo esempio non è per se stesso ma per fare uscire fuori le aberrazioni dell'ergastolo ostativo" hanno proseguito.

Il corteo, che in un primo momento avrebbe dovuto muoversi verso il Cpr, si è invece diretto in piazza della Repubblica, dopo aver più volte tentato di tornare in centro, trovando però lo sbarramento della polizia. La manifestazione si è sciolta davanti al Sermig senza tensioni, ma gli anarchici hanno annunciato un nuovo presidio per le 19 davanti al Cpr.

Aggiornamento 19:45

Gli anarchici hanno poi tirato dei fuochi d'artificio fuori dal Cpr, presidiato dalla polizia in tenuta antisommossa