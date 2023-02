Degrado nelle case popolari di via Moncrivello, Atc: "A breve citofoni riparati e sgombero dei rifiuti nelle cantine"

Citofoni rotti dai vandali, portone di ingresso senza chiusura, locali al piano cantine trasformati in discarica: è questo lo stato di degrado versano le case popolari di via Moncrivello 3 . A raccogliere le segnalazioni dei residenti dello stabile Atc di Barriera di Milano il consigliere di Forza Italia Domenico Garcea , che ha portato il tema in Sala Rossa. A fine 2022, come ha spiegato l'assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli rispondendo all'interpellanza, l'Agenzia Territoriale per la casa ha effettuato un sopralluogo nella palazzina di Torino nord.

Ipotesi vendita o demolizione per l'ex ufficio postale

Il fabbricato risulta abbandonato dal 2013 quando, a seguito di un tentativo di furto con scasso, l’immobile e l’area sono stati gravemente danneggiati da un'esplosione. L'Atc ha quindi transennato e messo in sicurezza l’edificio, "ma non sono stati avviati interventi di recupero perché ritenuti troppo onerosi". In questi dieci anni l'Agenzia ha più volte pubblicato delle manifestazioni d'interesse per concedere l'ex ufficio postale, ma non si è fatto avanti nessuno. Recentemente il settore tecnico di Atc ha avviato uno studio di fattibilità tecnica ed economica per valutare le possibili alternative progettuali. Tra le ipotesi sul tavolo anche la demolizione dell’edificio e la vendita tramite apposito bando.