Arpa Piemonte al cambio della guardia, per sostituire Robotto si pesca in organico: arriva Secondo Barbero

Alla fine Arpa Piemonte ha scelto la pista interna. E' stato infatti selezionato tra le persone già in organico il sostituto di Angelo Robotto , che dopo due mandati (anche se non sono mancate le interpretazioni in materia) ha ceduto il testimone. E se per lui sembrano aprirsi le porte di Ires Piemonte , alla direzione generale arriva Secondo Barbero .

il decreto di nomina è stato firmato oggi dal presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio e dall’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati . Barbero, 53 anni, laureato in ingegneria, vanta già una consolidata esperienza nel mondo regionale e in quello di Arpa in particolare. Al momento della nomina ricopriva infatti il ruolo di direttore del dipartimento “Rischi Naturali e Ambientali” e prima ancora era stato all'interno dell’amministrazione regionale.

“Abbiamo voluto valorizzare una figura interna all’Agenzia – commenta l’assessore Marnati – non solo per le sue elevate ed indiscutibili competenze acquisite in seno alla stessa, dove peraltro fino ad oggi ha rivestito un ruolo molto importante come direttore del Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali ma anche per velocizzare una nomina per un ruolo di fondamentale importanza”. “Un doveroso ringraziamento all’ingegner Robotto – conclude Marnati - con il quale abbiamo lavorato in sinergia e in perfetta unità di intenti”.