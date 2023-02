“Umane Risorse”, i giovani e la ricerca del lavoro diventano una commedia a Moncalieri

Una compagnia teatrale giovane, la Doppeltraum Teatro Aps di Torino, che parla ai giovani guardando al futuro con disincanto. Lo spettacolo “Umane Risorse” ha messo in scena a Moncalieri la cosiddetta “Generazione Y” in una situazione di diffusa precarietà, di crisi e disoccupazione da cui molti giovani cercano di fuggire. E sempre più spesso, questi giovani si trovano in processi di selezione bizzarri, competitivi, spesso deludenti.

Quattro giovani candidati e un colloquio

Proprio da qui parte la storia. Un’offerta di lavoro. Un colloquio. Quattro giovani candidati e la “voce” fredda e distaccata di un invisibile osservatore affrontano in una surreale stanza dei colloqui test, quiz e originali metodi di selezione, frutto di esperienze reali, il cui senso, a volte, sfugge ai loro stessi ideatori. L’individuazione del “candidato ideale” diventa il fine imprescindibile della selezione e i candidati apprenderanno che i selezionatori sono disposti a fare qualunque cosa per indagare la loro vera anima. In un’atmosfera che assurge al grottesco, in cui realtà e finzione si fondono fino a diventare indistinguibili.

“E’ importante per il nostro istituto incentivare la collaborazione con tutti i soggetti del territorio che possono arricchire l’offerta formativa destinata agli studenti - afferma la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosa Anna Landi - per questo accogliamo con piacere esperienze che favoriscano l’incontro tra generazioni, lo scambio di culture e linguaggi, come quello teatrale, che possano generare nei giovani nuove consapevolezze e nuovi apprendimenti”.

La presentazione agli studenti del Majorana

Presenti durante la rappresentazione, oltre alla Dirigente e agli insegnanti, anche l’Associazione Artedrama e gli assessori all’istruzione e al lavoro della Città di Moncalieri, che al termine dello spettacolo si sono soffermati, insieme ai giovani attori della Compagnia Doppeltraum, ad un momento di confronto aperto e scambio di riflessioni con gli studenti dell’Istituto.

Il prof Martino Macauda, referente per l'orientamento in uscita per la sezione tecnica dell'Istituto, si è soffermato sull'importanza della Costituzione come guardiano della tutela dei diritti dei lavoratori il suo sempre attuale messaggio di solidarietà sociale tra i cittadini. Ha posto inoltre l'attenzione sulle capacità e competenze che ogni singolo studente, futuro lavoratore, debba possedere per collocarsi in modo adeguato nel mondo del lavoro, esortando a “non smettere mai di sognare e di raggiungere gli obiettivi malgrado le difficoltà o gli ostacoli che la vita ci pone”.

Guida: "Imparare ad ascoltare i bisogni dei giovani"

“Attraverso il teatro, ci rivolgiamo a una generazione troppo spesso accusata di essere l'unica responsabile della propria condizione - afferma Davide Guida Assessore alle Politiche per i giovani – ma se ci mettiamo in ascolto per conoscerli meglio, scopriamo che molti giovani vogliono realizzarsi, lasciare il segno, valorizzare le proprie capacità. E noi abbiamo il dovere di sostenerli nel loro desiderio di fare, di generare valore sociale, di immaginare un futuro migliore".

Lo spettacolo dà il via al percorso formativo e informativo “Trampolino di lancio” che verrà realizzato nei prossimi giorni nelle classi di terza, quarta e quinta superiore, grazie ad una collaborazione tra i servizi MoncalierInforma-Lavoro della Città di Moncalieri, Obiettivo Orientamento Piemonte di Città Metropolitana e alcuni partners come Associazione Unigens, Agenzia Groovy Smiles, Agenzia per il lavoro Synergie che accompagneranno gli studenti in un viaggio alla scoperta del mondo del lavoro.

Di Crescenzo: "Trampolino di lancio verso il lavoro"

“Tutte queste attività consentiranno una maggiore conoscenza delle tecniche di selezione, degli strumenti che vengono utilizzati, delle domande tipiche dei selezionatori per non farsi trovare impreparati, per tirare fuori il meglio nel poco tempo a disposizione – afferma Silvia Di Crescenzo, Assessore alla Persona e al Lavoro – la preparazione e la conoscenza possono infondere maggiore sicurezza in se stessi per affrontare i processi di selezione delle “Umane Risorse” che a volte ci sembrano grotteschi e incomprensibili. E ricordiamo ai giovani che, anche di fronte al selezionatore siamo sempre, prima di tutto, persone.”

Il testo dello spettacolo “Umane risorse”, selezionato tra i finalisti del concorso letterario “Inedito 2015 - Premio Colline di Torino”, ha ricevuto la menzione speciale nella categoria Teatro. “Il teatro non deve essere solo divertimento: può e deve essere un potente strumento per stimolare riflessioni e confronto su temi sociali importanti. Per questo è fondamentale collaborare con le istituzioni e coinvolgere i giovani nelle scuole” afferma Maurizio Babuin, Direttore Artistico dell’Associazione Teatrale Artedrama.