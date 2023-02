Paura a Nichelino, ancora un incidente provocato da un cinghiale

Non è il primo caso e non sarà neppure l'ultimo, per fortuna malgrado la paura non ci sono state conseguenze per la persona al volante, anche se l'animale purtroppo è morto. Sabato a Nichelino si è registrato l'ennesimo incidente causato da un cinghiale che vagava nei pressi delle zone abitate e trafficate.

Il sinistro è avvenuto sulla direttrice che collega Stupinigi a Vinovo: molto violento l'urto, che ha lasciato le conseguenze sulla vettura incidentata, ma soprattutto è costato la vita al povero animale, morto sul colpo.

E' stato lo stesso conducente a dare l'allarme: la carcassa del cinghiale è stata poi spostata a lato strada per evitare che altre auto potessero colpirlo, in attesa della rimozione da parte del personale addetto di Città Metropolitana.