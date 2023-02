Donato al Comune di Chivasso un dipinto di Lorenzo Bena

La galleria artistica di Palazzo Santa Chiara si arricchisce di una nuova opera. Al patrimonio del Comune è stato acquisito un quadro di Lorenzo Bena, il pittore chivassese scomparso all’età di 84 anni nel 2004. Il dipinto, che ritrae delle ortensie colorate, è una natura morta e raffigura una delle “visioni naturali” dell’arte dell’autore. A consegnare simbolicamente il quadro al sindaco Claudio Castello è stato il figlio di Lorenzo Bena.

“Siamo onorati di poter accogliere nel palazzo municipale l’opera di un nostro concittadino illustre – ha detto il sindaco Claudio Castello ringraziando Carlo Bena -. Da oggi, la città avrà un motivo in più per ricordare Lorenzo Bena che è stato uno straordinario pittore, la cui memoria va perpetuata anche per la sua coraggiosa partecipazione da giovane partigiano nella Lotta di Liberazione, che gli valse il conferimento della Croce al Merito di Guerra”.

Nella sua carriera artistica, Bena ha ricevuto numerosi riconoscimenti come la medaglia d’oro e la nomina ad accademico nel 1968 a Salsomaggiore Terme, la medaglia aurea nel ’74 al concorso Donnas Estate, al concorso di Pittura Estate nel ’76, il I Premio Europeo a Fidenza nel 1989, il Premio Fondazione HAX nel 1990.