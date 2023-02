Il Carnevale di Torino balla al ritmo di samba al Luna Park della Pellerina

Il Carnevale Cittadino organizato intanto prosegue con altre iniziative come l'arrivo di Gianduja e Giacometta 18 febbraio al grande Centro "Porte di Torino" al fondo di Corso Giulio Cesare. Le nuove Maschere del Carlevè ed Turin, che esordiscono proprio in questa occasione per iniziativa del Comitato Manifestazioni Torinesi, saranno accompagnate dalla Banda Musicale e Majorettes di Torino Centro e saluteranno tutti i bambini presenti con i quali si intratteranno per fare le foto ricordo.