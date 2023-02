Presentato il libro “In azione contro il Covid - Storie di cura e resilienza”, per non dimenticare cosa è stata la pandemia

“In azione contro il Covid - Storie di cura e resilienza”. Si chiama così il libro scritto a otto mani da Flavio Boraso direttore generale dell'Asl di Asti dal gennaio 2021, Renato Grimaldi docente al dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione dell'Università degli studi di Torino, Stefano Colombi insegnante alla scuola primaria di Collegno e docente al corso di laurea in educazione professionale all'Università degli studi di Torino e Maria Adelaide Gallina professoressa associata in sociologia presso il dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione dell'Università degli studi di Torino, edito da Franco Angeli.

Il volume che si focalizza sui racconti di uomini e di donne - medici, infermieri, operatori, sacerdoti - che, con empatia e resilienza, hanno curato e sono stati il più vicino possibile ai cittadini è stato presentato oggi, lunedì 20 febbraio, presso la Sala conferenze delle Confcooperative, in corso Francia 329.

Il volume analizza le trasformazioni che stanno contrassegnando il nostro presente come momento storico di estrema gravità, carico di sfide esistenziali, nonché politiche e sociali, le quali devono condurre a un umanesimo rigenerato. Il filo conduttore è un approccio sistemico, che intende restituire una visione complessiva dei fenomeni a cui la società-mondo ha dovuto far fronte simultaneamente.

"Nonostante la comune aspettativa di un graduale ritorno alla cosiddetta “normalità” - affermano gli autori - non possiamo dimenticare la tragedia che ha attraversato ogni ambito del nostro tempo. Per questo è di vitale importanza lasciare memoria di racconti, storie, situazioni che hanno caratterizzato gli anni di pandemia. Da quando il Covid-19 è entrato a far parte delle nostre vite, non esiste riflessione, pensiero o messaggio che non sia ricondotto alla pandemia. Questo virus ha ormai cambiato la nostra quotidianità, il modo di rapportarci alla vita e anche il modo di parlare e comunicare: epidemia, pandemia, paziente zero, quarantena, tampone, lockdown, mascherine, immunità di gregge, soggetto asintomatico, etc. sono alcune delle parole ormai assorbite dal vocabolario. Del resto abbiamo vissuto un momento eccezionale in quanto improvvisamente ci siamo trovati a dover modificare e ristrutturare numerose dimensioni della nostra esistenza".

L’emergenza sanitaria, in particolare, ha provocato rotture biografiche sia individuali, sia collettive, fatto che richiede una ulteriore capacità di rielaborare la condizione presente per favorire il più possibile un ricongiungimento con il passato, consapevoli che la pandemia è ancora in corso. Ovviamente un fenomeno biologico, sociale, economico di tale portata ha effetti non comprensibili se non si decodifica con un approccio interdisciplinare, il quale dovrebbe essere accompagnato da una comunicazione istituzionale e scientifica ben organizzata, anche per ridurre il rischio di linfodemia e del prevalere di comportamenti che possono ledere la salute individuale e collettiva.

Alla presentazione sono intervenuti: Irene Bongiovanni - Presidente nazionale Confcooperative Cultura Turismo Sport,

Giovanni Gallo - Presidente Confcooperative Piemonte Nord e

Flavio Boraso - Direttore generale dell’ Asl di Asti e curatore del libro, Adelaide Gallina - Professoressa associata in Sociologia generale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione Professionale, Università degli Studi di Torino, curatrice del libro, Michele Grio - Primario Reparto di Rianimazione, Ospedale di Rivoli e Marcello Mazzù - Medico di base e coordinatore della Casa della Salute di Grugliasco

Hanno concluso gli interventi il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli, quello di Grugliasco Emanuele Gaito e il primo cittadino di Collegno Francesco Casciano.