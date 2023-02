Velocità e guida con il cellulare, Torino fa più multe: nel 2022 il Comune incassa 7 mln in più

Torino fa più multe. E questo fa sorridere le casse comunali del Comune, in difficoltà finanziaria per i rincari energetici. Nel 2022 infatti le multe per violazioni varie al codice della strada (eccesso di velocità, passaggio con il rosso e guida con il cellulare) sono state 933.865: al 7 febbraio l'incasso è stato di 57 milioni e 834mila euro.

Di questi quasi 41 milioni sono stati versati "spontaneamente" dai torinesi, che si sono ritrovati il foglietto dei Civich sotto il tergicristallo o nella buca delle lettere.

Ben 7 mln in più