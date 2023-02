Dopo gli anni condizionati dal Covid, a Moncalieri rinasce l’Osservatorio Mensa Scolastica

A Moncalieri rinasce l’Osservatorio Mensa Scolastica. Sono trascorsi tre anni dallo scoppio della pandemia che ha bloccato anche gli organismi di partecipazione, ed ora l’assessore all’istruzione Davide Guida ha deciso di riproporlo, adeguandolo ai tempi che cambiano.

Guida: "Garantire un servizio di qualità"

“Abbiamo deciso di riattivare l’osservatorio dopo la parentesi Covid, introducendo alcune novità, tra cui la possibilità di partecipazione in modalità online - sottolinea l’assessore - perché l'obiettivo è quello di garantire agli alunni un servizio mensa di qualità. L’osservatorio nasce come strumento aggiuntivo per individuare le migliori strategie per l’ottimizzazione di un servizio in continua evoluzione, coinvolgendo le scuole e i genitori per una verifica dei pasti sia dal punto di vista nutrizionale ed igienico-sanitario che sull’appetibilità dei cibi in modo da dare attuazione alla riorganizzazione del servizio di ristorazione (il cui appalto è in scadenza, ndr) con un raccordo efficace tra tutti gli enti coinvolti, per un reciproco stimolo verso il ritorno alla normalità post - pandemia e nel contempo verso l’innovazione”.

Entrano le ditta che si occupano di refezione

Tra le novità, la scelta di far entrare a pieno titolo nell’osservatorio le ditte che si occupano della refezione e quella incaricata della verifica del controllo conformità, con la possibilità di coinvolgere anche altri esperti in campo nutrizionale. Confermata la presenza di una rappresentanza dell'Amministrazione comunale, oltre che di genitori ed insegnanti, oltre alla possibilità di fare visite ai centri di cottura e sopralluoghi nei refettori.

"La scuola viene prima di tutto"

Davide Guida ha concluso sottolineando come l'Osservatorio si aggiunga "agli strumenti quotidiani di segnalazione già attivi nelle scuole, al monitoraggio dell'Ufficio Mensa e alle visite a sorpresa che svolgo direttamente a mensa insieme ai bambini e ragazzi dei nostri istituti, per provare personalmente la qualità del servizio e del cibo. Perché la scuola viene prima di tutto", ha concluso l'assessore moncalierese.