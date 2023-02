Quaranta studenti del Politecnico progettano la rinascita del canile del concentrico di Stupinigi

Quaranta studenti di diverse nazionalità hanno elaborato idee e proposte per la valorizzazione del canile, oggi in disuso, del Concentrico di Stupinigi, nel Comune di Nichelino. I progetti sono il risultato dell’Atelier “Restoration and integrated conservation” del corso di Laurea Magistrale in Architettura per la Sostenibilità del Politecnico di Torino tenuto dai docenti Carla Bartolozzi (Restauro), Riccardo Rudiero (Restauro), Nannina Spanò (Geomatica), Alessandro Fantilli (Strutture).

Un unicum dal punto di vista architettonico

Venerdì 24 febbraio, nella Sala Camini della Palazzina di Caccia di Stupinigi, saranno presentati i progetti più interessanti. Da marzo a giugno i 40 studenti si sono dedicati al rilievo e allo studio del Canile per giungere a ipotesi di rifunzionalizzazione e di valorizzazione di un edificio che fa parte del Concentrico di Stupinigi, un unicum dal punto di vista architettonico a livello europeo.

La progettazione risale al 1772

Il Canile si trova nella cosiddetta “esedra di Ponente”, è di pianta cruciforme, circondato da ampi cortili. Progettato dall’architetto di corte Ignazio Birago di Borgaro nel 1772 per le reali mute, quando l’arte venatoria si afferma come sport e moda, viene utilizzato solo per pochi anni prima di perdere la sua funzione con il dominio francese.

Il canile mantiene ancora oggi le caratteristiche salienti del progetto originario ma lo stato di conservazione merita attenzione. Di qui i progetti pensati dagli studenti del Poli.