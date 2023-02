Da aprile 14 nuovi bus elettrici sulle strade della collina di Torino

Sulle strade delle colline torinesi arrivano 14 nuovi autobus elettrici. I nuovi mezzi green saranno in servizio da aprile 2023 ed il servizio sarà gestito da Autoguidovie, del gruppo Cavourese, che si è aggiudicata il lotto 2 messo a gara da Gtt. Ad annunciarlo l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un' interpellanza presentata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio.

Cancellazioni e mezzi in avaria

Ad i nuovi mezzi

Sulla linea, come ha spiegato Foglietta, così come sulle altre a servizio della collina (53, 54, 73, 78, 79B, 80, 81, 82 e 83) erano in servizio "mezzi datati e non rispondenti agli standard di comfort e affidabilità, ereditati da Gtt a seguito di fusione con Ca.Nova". Da qui la gara per il rinnovo della flotta, che porterà all'entrata in servizio di 14 nuovi mezzi.

"Da aprile 2023 il servizio avrà quindi una connotazione ecologica: nel periodo di transizione Gtt si impegna a gestire al meglio questo periodo di transizione, continuando ad intervenire per ridurre e cancellare i disagi" ha concluso Foglietta.