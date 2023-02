Piazza San Carlo, il giallo delle transenne: i giudici intendono chiarire se ebbero effetto negativo

Dopo che i due procedimenti, quello con il rito abbreviato e quello con il giudizio ordinario, sono stati riuniti in un unico Appello, il processo sui fatti di piazza San Carlo intende fare chiarezza sul ruolo che le transenne ebbero la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla che stava seguendo su maxischermo la finale di Champions tra Juve e Real provocò oltre 1.500 feriti e successivamente la morte di due donne (Erika Pioletti e Marisa Amato).

Secondo il giudizio abbreviato (dove tra gli imputati figura l'ex sindaca Appendino) le transenne avevano influito sulla tragedia, mentre per quella del rito ordinario (che ha visto in primo grado la condanna di tecnici e funzionari delle forze dell'ordine) non furono un elemento determinante.

Per questo, oggi la Corte ha disposto una parziale rinnovazione dell'istruttoria, decidendo di ascoltare Mauro Esposito, un architetto che svolse degli accertamenti tecnici per conto della procura.