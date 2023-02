Ancora violenze nel carcere di Torino, detenuta aggredisce Agente di Polizia penitenziaria

Nella tarda serata del 20 febbraio, due detenute venivano alle mani durante l’ora di socialità. Prontamente l’Agente di servizio interveniva per separarle e per ristabilire l’ordine all’interno della sezione. Una delle detenute non gradiva l’intervento dell’Agente e gli sferrava una violenta gomitata al fianco togliendo financo il respiro all’Agente.