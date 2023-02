Guasto alla rete elettrica, fermi i tram in centro e Vanchiglia: il servizio gestito dai bus

Mercoledì mattina nero per i torinesi abituati a spostarsi con i tram tra il centro e zona Vanchiglia. A causa di un guasto alla rete elettrica, sono infatti letteralmente fermi i tram della linea 15.

Servizio bus tra corso Belgio e piazza Coriolano

Tra corso Belgio e piazza Coriolano il servizio viene gestito dai bus. La linea 15 è quindi delimitata in corso Tortona angolo corso Belgio.

Disservizi anche per i passeggeri in attesa sulle banchine: i bus che sostituiscono i tram sono infatti tutti pieni. “Al momento la linea telefonica 011-0672000 (da rete mobile) non è raggiungibile. E' attivo il numero verde 800-019152 (da rete fissa). Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Ci scusiamo per il disagio” scrivono da Gtt.