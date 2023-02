Metro, ancora problemi alla fermata Paradiso a Grugliasco: non riaprirà nemmeno giovedì 23 febbraio (come annunciato)

La fermata Paradiso della metropolitana è ancora non funzionante e non riaprirà nemmeno domattina, giovedì 23 febbraio, come invece annunciato in un primo momento.

La stazione Paradiso, che si trova a Grugliasco, è fuori uso da ieri mattina, martedì 21 febbraio, a causa di una perdita d'acqua dovuta alla rottura di alcune tubature.

Al di là della fermata Paradiso, il servizio della metro funziona regolarmente da Bengasi a Fermi.

"Ci scusiamo per il disagio", scrive Gtt, "Vi terremo aggiornati sulla riapertura".