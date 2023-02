Da dicembre l'aeroporto di Caselle si collegherà con Porta Susa: treni ogni 30 minuti

Da dicembre l'aeroporto di Caselle sarà collegato direttamente con Porta Susa tramite treni che passeranno ogni mezz'ora. Un'importante novità, presentata questo pomeriggio in commissione Trasporti dal presidente dell'Agenzia della Mobilità torinese Raffaele Bianco , che consentirà a chi atterrerà nello scalo torinese di raggiungere il centro città in mezz'ora di viaggio su binari.

Sulla Torino-Ceres addio alle fermate Dora e Madonna di Campagna

" I lavori del tunnel di corso Grosseto - hanno spiegato i tecnici dell'Agenzia - sono giunti al termine. Ci sarà un periodo complesso di collaudi e autorizzazioni, per arrivare infine alla messa in esercizio. L'apertura e l'entrata in servizio a dicembre di quest'anno della linea è una data attendibile ". A collegare piazza XVIII dicembre con il Sandro Pertini sarà la Torino-Ceres , che attualmente fa capolinea alla stazione Dora. Il nuovo tracciato Porta Susa-Caselle prevede la cancellazione di quest'ultima fermata, così come quella di Madonna di Campagna, che verrà sostituita con la vicina Grosseto . Previste poi altri stop a Rebaudengo e Venaria, prima dell'arrivo all'aeroporto.

Tariffa normale per l'aeroporto

Altra novità è che il servizio passerà da Gtt a Rfi, con gestione diretta di Trenitalia. Saranno treni "normali", quindi la tariffa per raggiungere lo scalo aeroportuale non sarà maggiorata o speciale. Per permettere la creazione del collegamento quest'estate la linea Torino-Ceres verrà parzialmente sospesa, per essere gestita per un tratto coi bus, e riaprire con il nuovo collegamento a dicembre.