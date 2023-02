Meteo: colpo di coda dell'inverno, la fine di febbraio potrebbe portare la neve sulla provincia di Torino

Arrivano più conferme da parte dei centri di previsione riguardo la fase di maltempo prevista per fine mese. Tuttavia c'è ancora grande incertezza sulle quantità di precipitazioni previste. Freddo per qualche giorno, a ricordarci che l'inverno è agli sgoccioli ma non ancora finito.

La situazione idrica nel nordovest del nostro Paese sta diventando sempre più preoccupante, ma finalmente sembra esserci una luce in fondo al tunnel. Secondo le previsioni meteo, la prima parte della prossima settimana vedrà la confluenza tra un nucleo gelido passante a nord delle Alpi e il richiamo mite basso Mediterraneo, con un sensibile peggioramento del tempo e nevicate attese anche a quote molto basse.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, sabato 25 febbraio

Cielo in prevalenza nuvoloso o coperto, anche se non nel corso della giornata sono probabili le schiarite più ampie, mentre in pianura potranno esserci ancora nebbie o foschie dense.

Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 13 e 16 °C, minime tra i 7 e i 9 °C. In caso di schiarite notturne potranno scendere localmente fino 4/5 °C. Venti in generale assenti o deboli a regime di brezza e di direzione variabile.

Da domenica 26 a martedì 28 febbraio

Aria fredda dal nord Europa arriverà entro la giornata di domenica con un brusco abbassamento delle temperature, seguito da cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche se al momento è ancora difficile stabilirne l'entità. Nevicate diffuse su Alpi occidentali fino ai fondovalle e probabilmente almeno fino a martedì mattina con temporanee pause. Sulle pianure neve possibile mista a pioggia con intensità e accumuli decrescenti andando verso est.

Temperature massime che scenderanno su valori compresi tra 5 e 8 °C, e minime che potranno andare in territorio negativo, ma più probabilmente solo in caso di assenza di fenomeni e locali schiarite. Venti che saranno prevalentemente nordorientali o settentrionali, da deboli a localmente moderati.

Tendenza successiva

Tempo che rimarrà ancora incerto nei giorni a seguire, anche se non sembrano esserci al momento le condizioni per ulteriori precipitazioni. Temperature in graduale ripresa fino a valori normali per il periodo.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino