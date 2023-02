La 43esima edizione del Premio "Città di Moncalieri" ricorderà Gianmaria Testa: ospiti Eugenio Bennato e Neri Marcorè

Sabato 4 marzo alle ore 20 al Teatro Superga di Nichelino il Circolo Culturale Saturnio di Moncalieri, organizzatore del 43° Premio Letterario Internazionale “Città di Moncalieri”, presenterà i poeti e cantautori vincitori di questa edizione.

La serata, condotta da Girolamo Angione, avrà inizio con la premiazione dei vincitori della “Sezione Silloge Edita” ovvero Mary Barbara Tolusso con “Apolide” (Mondadori) e Marco Balzano con “Nature Umane” (Einaudi). Leggerà i versi delle poesie l’attrice Patrizia Scianca.

I finalisti del Premio Gianmaria Testa

Subito dopo, i poeti lasceranno il posto alla quarta edizione del Premio Gianmaria Testa per le canzoni inedite, realizzata in collaborazione con Produzioni Fuorivia.

L’edizione 2022/2023 ha segnato un traguardo da record con più di 170 brani giunti da tutta Italia tra cui sono stati selezionati i cinque finalisti che durante la serata oltre ad eseguire il proprio brano, offriranno una personale interpretazione di un brano di Gianmaria Testa.

Eugenio Bennato in una giuria di qualità

La giuria chiamata a giudicare i nuovi talenti è composta da nomi di assoluto prestigio del panorama musicale italiano quali Eugenio Bennato, presidente, Paola Farinetti, produttrice e moglie di Gianmaria Testa, Stefano Senardi, ex discografico e tutt’ora consulente musicale, Enzo Vizzone, discografico, Paolo Lucà, direttore del FolkClub, Patrizio Trampetti, musicista e cantautore e Gloria Campaner, pianista concertista.

I nomi dei finalisti sono: Domenico Imperato da Milano col brano "Sorrida", Valerio Sgarra da Forio d'Ischia (NA) col brano "Controtempo", Corimè da Marsala (TP) col brano "La scelta", Cane Sulla Luna da Narni (Terni) col brano "Come gli altri" e Chiara Effe da Torino col brano "Undici".

Tra questi sarà proclamato il vincitore assoluto dell’edizione 2022/2023 e sarà anche riconosciuto un premio per la migliore esibizione live della serata.

Neri Marcorè ospite d'onore

Ad impreziosire l’evento interverrà come ospite d’onore Neri Marcorè, insieme a Domenico Mariorenzi (pianoforte e chitarra) e Stefano Chiabrera (violoncello) che in questi anni si è particolarmente distinto per aver portato molta parte del repertorio musicale di Gianmaria Testa sui palcoscenici italiani e internazionali oltre ad aver raccontato il grande musicista piemontese proprio portando in scena l’anno scorso i passi del suo ultimo libro.

Concluderà la serata Eugenio Bennato, uno tra i massimi esponenti della scuola di cantautori napoletana e presidente della giuria del Premio, che si esibirà dal vivo insieme a Ezio Lambiase alla chitarra.

Montagna: "Moncalieri città della cultura"

“La vocazione di Moncalieri per la cultura - dichiara il sindaco Piero Montagna - è ormai testimoniata da una programmazione continuativa che dura 365 giorni all’anno. Le sue iniziative oltre a Torino contaminano i comuni vicini e uniscono mondi e linguaggi molto diversi tra loro. Nel caso di Silloge Poetica e il Premio Gianmaria Testa, rivolto ai cantautori, siamo di fronte a un binomio unico tra poesia, musica e letteratura che continua ad attirare l’attenzione di artisti e del pubblico a livello nazionale. Per questo devo ringraziare in particolar modo il Circolo Culturale Saturnio e il suo direttore organizzativo Wanda Sorbilli che da decenni anima il nostro territorio, un grazie anche a Fuorivia per la sua prestigiosa collaborazione che da quattro anni offre in ambito cantautorato”.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Piemonte, della Città di Moncalieri e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e della Città di Cavallermaggiore. L’ingresso alla serata del 4 marzo è gratuito, ma è obbligatorio prenotare, scrivendo una mail a staff@produzionifuorivia.it entro il venerdì 3 marzo.