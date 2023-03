Just The Woman I Am torna dopo tre edizioni virtuali e sfiora le 20mila iscrizioni

Superate le 19mila iscrizioni! Just The Woman I Am ritorna, dopo tre anni di virtual, in presenza per le vie del centro di Torino e sui percorsi #jtwiaontheroad.

Dal 2014 l’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino riunisce le associazioni, i team e i sostenitori, tutti accomunati dalla scelta di non mancare. La corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri, momento clou della manifestazione a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, prenderà il via domenica 5 marzo da piazza Castello con arrivo in piazza San Carlo.

JTWIA non è solo una corsa/camminata; Piazza San Carlo si trasformerà per tre giorni in un Villaggio della Prevenzione aperto a scuole e cittadinanza. Da venerdì 3 a domenica 5 dalle 9,30 alle 18 la piazza sarà un’occasione di incontro e di dialogo tra il mondo accademico, l'innovazione, la qualità della ricerca clinica e la cittadinanza: visite gratuite, talk di approfondimento all'interno del padiglione incontri collegato in diretta streaming sul canale YouTube del CUS Torino, attività dal palco in una palestra a cielo aperto.

I momenti clou della decima edizione, rivissuti nella mostra fotografica 10INSIEME che sarà allestita nel tratto di via Roma che va da piazza San Carlo a piazza Castello nei tre giorni di evento, saranno i seguenti:

- Venerdì 3 marzo ore 11.30: inaugurazione ufficiale in piazza San Carlo del Villaggio della Prevenzione e del Benessere

- Sabato 4 marzo: dalle ore 16.40 presentazione degli assegni di ricerca Unito e Polito, alle ore 19.00 la Mole si illuminerà di rosa con il logo JTWIA come simbolo del sostegno del capoluogo piemontese alla ricerca universitaria contro il cancro grazie al supporto della Città di Torino del Gruppo IREN

- Domenica 5 marzo in Piazza Castello: alle ore 15.30 saluti e riscaldamento di gruppo e alle ore 16.00 la partenza della decima edizione di JTWIA

Per chi volesse condividere la propria Just the Woman I Am potrà partecipare al contest seguendo i social della manifestazione e condividendo la propria esperienza con l’hashtag #JTWIA.

Infine domenica 5 marzo per il secondo anno si svolgerà JTWIA "On the Water", due gli appuntamenti per l’edizione 2023. Al lago di Candia si terrà la prima gara regionale - Spring Regatta, tanti gli equipaggi dei circoli remieri piemontesi che gareggeranno con le magliette della #JTWIA2023. A Torino canoisti e canottieri insieme alle Dragonette sfileranno a partire dalle ore 11.00 sino alle ore 13.00 lungo le rive del fiume Po; alle ore 12.00 all’altezza del Borgo Medievale si terrà un saluto corale di tutti i partecipanti.

Programma completo su https://jtwia.org/programma-2023/